SWR 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges Musikstunde "Immer ran an' Speck!" Claire Waldoff und das Berliner Kabarett (1) Merken "Die singt wie der Berliner Spatz, unbekümmert, frech" - so charakterisierte Kurt Tucholsky die Chanteuse Claire Waldoff, die bis heute als Inbegriff des Berlinerischen gilt. Dabei war die Schnauze, mit der sie sich über die Schellackplatten und Kleinkunstbühnen schnodderte, gar nicht an der Spree, sondern an der Ruhr gewachsen. 1884 in Gelsenkirchen geboren, kam Claire Waldoff 1906 als junge Schauspielerin nach Berlin und entwickelte sich dort zur Sängerin, die das Berliner Couplet neu prägte. Sie schmetterte Lieder von Walter Kollo, Rudolf Nelson und Friedrich Hollaender, stand gemeinsam mit der noch unbekannten Marlene Dietrich auf der Bu¨hne, war eng befreundet mit Joachim Ringelnatz und Heinrich Zille. Im Januar 2017 jährt sich der Waldoffsche Todestag zum 60sten Mal: Eine Woche lang erinnert die SWR2 Musikstunde an die unverwüstliche Krawallschleife und wirft dabei auch ein Auge auf die quirlige Berliner Kabarettszene von 1906-1933. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sylvia Roth

