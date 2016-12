ORF 1 17:15 bis 17:40 Comedyserie How I Met Your Mother Oh Honey USA 2011 2016-12-28 14:45 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ted hat mit seinen heimlichen Gefühlen für Zoey zu kämpfen. Auf Zoeys Verkupplungsversuch mit ihrer Cousine Honey geht er nur widerwillig ein, woraufhin Barney sein Glück bei der attraktiven Verwandten versucht. Weil Ted das Versteckspiel langsam zu viel wird, will er den Kontakt zu Zoey abbrechen, doch diese stellt ihn verwirrt zur Rede und bekommt eine Ausrede nach der anderen aufgetischt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Katy Perry (Honey) Jennifer Morrison (Zoey Pierson) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12