Bayern 2 15:05 bis 16:00 Sonstiges radioWissen am Nachmittag Modernes Volkstheater Marieluise Fleißer. "Fegefeuer in Ingolstadt" / Kroetz und Sperr. Das neue Volksstück / Das Kalenderblatt 27.12.1982: Computer ist "Maschine des Jahres". Von Carola Zinner Merken Marieluise Fleißer - "Fegefeuer in Ingolstadt". Autorin und Regie: Irene Schuck. Nichts ist heil in diesem Stück. Nicht die Familien, in denen Bosheit herrscht und Neid. Nicht Kirche und Religion, deren kalte Moral grausamen Menschen als Munition dient. Nicht die kleine Stadt, deren Enge nur Gefühlsverwirrung, Todessehnsucht und Verletzungslust erzeugt. Die Hauptfiguren sind auf seltsame Weise Opfer und Täter zugleich. Jung sind sie. Olga, ungewollt schwanger von einem, der nichts mehr von ihr wissen will. Und Roelle, ein hässlicher kleiner Außenseiter, der versucht, mit seinem Wissen um Olgas Abtreibungsversuche ihre Zuneigung zu erpressen. Erst 23 Jahre alt war Marieluise Fleißer, als sie "Fegefeuer in Ingolstadt" schreibt, diese Provokation. Denn aus ihrem Fegefeuer führt kein Weg, in keinen Himmel. Diese Provinz ist in Wahrheit die Hölle.