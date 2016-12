Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Wien, Walzer, Strudlhofstiege Heimito von Doderer. "Mein Leben - eine Schachtel" / Alles Walzer. Die Strauß-Dynastie / Das Kalenderblatt 27.12.1982: Computer ist "Maschine des Jahres". Von Carola Zinner Merken Heimito von Doderer - "Mein Leben - eine Schachtel". Autorin: Gabriele Knetsch. "Mein eigentliches Werk besteht, allen Ernstes, nicht aus Prosa oder Vers, sondern in der Erkenntnis meiner Dummheit," so selbstkritisch beschrieb ein Schriftsteller sein Werk, der zerrissen, umstritten und vollkommen widersprüchlich war. Verstrickt in den Nationalsozialismus distanzierte sich Heimito von Doderer am Ende des NS-Regimes davon und bezeichnete seine damaligen Ansichten als "barbarischen Irrtum". Heimito von Doderer, adeliger k-und k-Sprössling, der zwei Weltkriege als Soldat miterlebt hat, in Kriegsgefangenschaft und Lagern verbrachte, hat es erst spät zu schriftstellerischem Ruhm gebracht. 1951 - mit 56 Jahren - schaffte er mit dem Wiener Gesellschaftsroman "Die Strudelhofstiege" den Durchbruch. Das opulente Buch spielt auf der gleichnamigen Treppe in Wien und porträtiert die verschiedenen Gruppen seiner Gesellschaft. Doderers Romane, etwa "Die Merowinger" oder "Die Dämonen", sind monumental, sie verarbeiten Historie und Zeigeschichte, Psychologie und Doderers Autobiographie. In Google-Kalender eintragen

