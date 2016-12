Bayern 2 06:05 bis 08:30 Magazin radioWelt Magazin am Morgen Gespräch mit Josef Schuster, Präsident desZentralrats der Juden, zum Rückblick auf das Jahr 2016 / Gespräch mit Takuma Melber, Historiker, zum Besuch von Barack Obama und Shinzo Abe bei Gedenkveranstaltung in Pearl Harbor / Serie "Wichtige Themen 2016" - Gespräch mit Janis Emmanouilidis, Direktor der Brüsseler Denkfabrik "European Policy Centre", zur EU-Krise / Folgen der EZB-Geldschwemme / Reichsbürger in Bayern - wie Behörden jetzt gegen sie vorgehen / Saunieren und dampfbaden weltweit - Berichte aus Finnland, Japan und der Türkei / Kuba startet Test für privates Internet / Serie "Jahresrückblick 2016" - November / Meuterei auf der Bounty / Die Presse mit Katja Strippel / Gedanken zur Weihnachtszeit von Guido Fuchs / Ende der Welt von Astrid Himberger Merken Gespräch mit Josef Schuster, Präsident desZentralrats der Juden, zum Rückblick auf das Jahr 2016 / Gespräch mit Takuma Melber, Historiker, zum Besuch von Barack Obama und Shinzo Abe bei Gedenkveranstaltung in Pearl Harbor / Serie "Wichtige Themen 2016" - Gespräch mit Janis Emmanouilidis, Direktor der Brüsseler Denkfabrik "European Policy Centre", zur EU-Krise / Folgen der EZB-Geldschwemme / Reichsbürger in Bayern - wie Behörden jetzt gegen sie vorgehen / Saunieren und dampfbaden weltweit - Berichte aus Finnland, Japan und der Türkei / Kuba startet Test für privates Internet / Serie "Jahresrückblick 2016" - November / Meuterei auf der Bounty / Die Presse mit Katja Strippel / Gedanken zur Weihnachtszeit von Guido Fuchs / Ende der Welt von Astrid Himberger In Google-Kalender eintragen

