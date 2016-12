ORF 3 18:55 bis 19:50 Show Was schätzen Sie...? Jahresrückblick 2016 Jahresrückblick 2016 A 2016 2016-12-28 06:15 Stereo 16:9 Merken An die 250 Kunstgegenstände und Antiquitäten, über 60 Sendungen "Was schätzen Sie..?": Dieses Mal mit einer Jubiläumsausgabe der kultigen Kunst- und Antiquitätensendung. Mit einem ausgiebigen Rückblick auf die Sendungsgeschichte lässt Karl Hohenlohe rekordverdächtige Momente, prominente Gäste und eindrucksvolle Höhepunkte Revue passieren und bringt die allerspannendsten Objekte seit Bestehen der Sendung nochmals aufs Tapet. Dabei spielt nicht nur der Wert, sondern auch das Alter eine erheblich Rolle - und natürlich dürfen auch nicht die unverblümtesten Flops und Fälschungen dabei fehlen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Was schätzen Sie ...?