BBC Entertainment 23:55 bis 00:40 Sonstiges DCI Banks Cold Is the Grave GB 2011 Merken The detective is drawn into the criminal underworld of Soho when he reluctantly accepts an unofficial request from Chief Superintendent Rydell to find his missing daughter. Part. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Tompkinson (DCI Alan Banks) Andrea Lowe (DS Annie Cabbot) Lorraine Burroughs (DS Winsome Jackman) Jack Deam (DC Ken Blackstone) Colin Tierney (CS Rydell) Samuel Anderson (Diner Manager) Andonis Anthony (Niall Gilbert) Originaltitel: DCI Banks Regie: Marek Losey Drehbuch: Peter Robinson, Robert Murphy Musik: Sheridan Tongue