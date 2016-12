ATV 18:50 bis 19:20 Comedyserie Two and a Half Men Die reine Unbeschmutztheit USA 2009 2016-12-28 16:30 Stereo Merken Als die Vorbereitungen für Charlies und Chelseas Hochzeit an Fahrt aufnehmen, bekommt der Bräutigam plötzlich kalte Füße und verfällt in leichte Panik. Zur "Beruhigung" besuchen Charlie und Alan eine Bar und kommen nach einigen Drinks mit einer schönen, jungen Frau ins Gespräch. Als sie am nächsten Morgen aufwachen, wundern sich die beiden Herren sehr, denn die Unbekannte liegt mit ihnen im Bett. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jennifer Taylor (Chelsea) Holland Taylor (Evelyn Harper) Katy Mixon (Betsy) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Susan Beavers, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman