ATV 2 18:25 bis 19:20 Serien Las Vegas Die Hundertjahrfeier USA 2005 2016-12-27 02:30 Stereo Der neue Eigentümer des Montecinos will sowohl in personeller Hinsicht als auch in Bezug auf das Casino selbst einige Veränderung vornehmen, was das Team verständlicherweise beunruhigt. Danny und Mike untersuchen ein Paar, das unter den Namen Verstorbener eingecheckt hat und sich auch sonst sehr fraglich verhält. Sam ist bereit alles zu tun, um ihren Ex-Freund und Montecino-Vorstandsmitglied Casey zu überzeugen, einen geplanten Deal zu verwerfen. Danny bekommt derweil schlechte Neuigkeiten, während Ed mit fraglichen Informationen über Nessas Vater umgehen muss?Staffelfinale! Gaststar: Jon Bon Jovi. Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Ed Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Vanessa Marcil (Samantha Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) James Lesure (Mike Cannon) Marsha Thomason (Nessa Holt) Nikki Cox (Mary Connel) Originaltitel: Las Vegas Regie: David Solomon Drehbuch: Gary Scott Thompson Kamera: John Newby Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 6