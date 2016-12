DR Kultur 15:30 bis 17:00 Jazz Tonart Das Musikmagazin am Nachmittag Soundscout: The Almost Three aus Essen/Mühlheim / "Cumbia meets Jazz" - Der kolumbianische Singer/Songwriter Ambrodavi / Rückblick 2016 (1) Black Lives Matter und die Repolitisierung der Popmusik Merken Soundscout: The Almost Three aus Essen/Mühlheim / "Cumbia meets Jazz" - Der kolumbianische Singer/Songwriter Ambrodavi / Rückblick 2016 (1) Black Lives Matter und die Repolitisierung der Popmusik In Google-Kalender eintragen