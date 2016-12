hr2 13:05 bis 14:00 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Rachmaninow: Zwei Stücke op. 2 (István Várdai, Violoncello; Julien Quentin, Klavier)<ek><bk>Haydn: Sinfonie Nr. 84 Es-Dur (Orchestra of the Age of Enlightenment, Leitung: Sigiswald Kuijken)<ek><bk>Vivaldi: Konzert für zwei Trompeten, Streicher und Basso cont. C-Dur RV 537 (Reinhold Friedrich und Laura Vukobratovic; Capella Istropolitana, Leitung: Holger Speck)<ek><bk>Leoncavallo: "Der Bajazzo" - Szene und Vogellied der Nedda (Diana Damrau, Sopran; Orchestra Teatro della Regio Torino, Leitung: Gianandrea Noseda)<ek>. In Google-Kalender eintragen