NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 27. Dezember 1841: Der Geburtstag des Bach-Forschers Philipp Spitta Merken Als "kleine Abhandlung über das große "Warum"" hat Johannes Brahms seine Chormotette "Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen?" bezeichnet. Sie ist Philipp Spitta gewidmet, denn Brahms wusste, dass Freund Spitta nicht nur enorm musikverständig war, sondern auch die theologische Botschaft schon zu beurteilen wusste. Beide Aspekte - Musik und Theologie - führten Spitta, den Sohn eines Predigers der protestantischen Erweckungsbewegung, fast automatisch zu Johann Sebastian Bach. 1873 erschien der erste Band von Spittas bahnbrechender Bach-Biografie - womit er in der Gründerzeit die Musikwissenschaft als Universitätsfach zu etablieren half. Musik von Dietrich Buxtehude, Heinrich Schütz, sogar von Friedrich II. hat Spitta, der schon mit 52 Jahren in Berlin starb, erstmals herausgegeben. Ohne seinen "Respekt vor dem Gewordenen" wüssten wir heute weniger über die Entwicklung der Musik von der Antike bis zu Brahms.