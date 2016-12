WDR 22:10 bis 22:40 Comedyserie Die Mockridges - Eine Knallerfamilie Lucky Luke D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Luke ist am Ende. Nina hat sich vom ihm getrennt und auch wenn sie weder die erste noch die letzte Ex-Freundin ist, so hat sie bei ihm einen wunden Punkt getroffen. Luke will nicht mehr der oberflächliche Fernseh-Clown sein, den Nina in ihm sah. Sein Leben braucht mehr Tiefgang. Dem Tiefgang begegnet Luke an der elterlichen Kaffeetafel, denn Bruder Jeremy ist nach Bonn zurückgekehrt. Jeremy hat seine Ausbildung an der renommierten Ernst Busch-Schauspielschule absolviert und hat große Pläne. Er will am off-Theater in Bonn die Zuschauer zum Nachdenken bringen. Er spielt die männliche Hauptrolle in "Lotta", einem Stück über Identität, Gender und Pippi Langstrumpf. Luke ist ganz begeistert und begleitet Jeremy gleich zu den Proben des Stücks. Im Theater hat Luke dann gleich die zweite "Erleuchtung". Er weiß jetzt wo das Leben echt ist: Auf der Straße! Bill und Margie sind fassungslos und machen sich auf, ihre Söhne aus Kunst und Krise zu befreien, allerdings hat sie darum niemand gebeten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Bill Mockridge, Margie Kinsky, Luke Mockridge, Jeremy Mockridge Originaltitel: Die Mockridges - Eine Knallerfamilie Regie: Robert Wilde