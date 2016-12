RTL 00:40 bis 02:20 Western Winnetou - Das Geheimnis vom Silbersee D 2016 Nach einer Vorlage von Karl May Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Film beginnt im Land der Apachen. Karl, der mittlerweile bei den Apachen lebt, wird von Nscho-tschi in einem indianischen Ritual zum Ehemann auserkoren. Hin- und hergerissen zwischen seinen Gefühlen für die schöne Indianerin und dem Wunsch, als Ingenieur zurück in "seine Welt" zu gehen, verlässt Karl im Morgengrauen das Dorf, um bei einem Großbauprojekt in Santa Fe anzufangen. Das Dorf der Apachen wird von dem mexikanischen Banditen El Mas Loco und seinen Männern überfallen. Die Banditen folgen der Legende vom Schatz der Apachen und entführen Nscho-tschi, die ihnen als Schamanin den Weg weisen soll. Ihre Schatzsuche führt sie bis zum Silbersee. Karl erfährt von der Entführung und begreift, wie sehr er Nscho-tschi liebt. Er reist zurück ins Apachenland. Gemeinsam nehmen Winnetou und Shatterhand die Verfolgung auf, um Nscho-tschi zu befreien. Sie folgen der Bande von El Mas Loco bis zum Silbersee. Doch die Befreiung geht schief, ihr Freund Sam Hawkens wird scheinbar getötet, und sie sind gezwungen, die Banditen zum Schatz vom schrecklichen Gott Cthulhu zu führen, um sich selbst und Nscho-tschi zu retten. Durch ein unterirdisches Labyrinth erreichen sie die Höhle mit dem Goldschatz. Am Ende befreit Karl seine Nscho-tschi, mit Winnetou gelingt ihnen die Flucht. Sam Hawkens und die Indianer überwältigen die Banditen, und El Mas Loco bleibt mitsamt dem Schatz in der Tiefe des Berges zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nik Xhelilaj (Winnetou) Wotan Wilke Möhring (Old Shatterhand) Milan Peschel (Sam Hawkens) Fahri Yardim (El Mas Loco) Matthias Matschke (Professor Spengler) Iazua Larios (Nscho-tschi) Oliver Masucci (Hässlicher Joe) Originaltitel: Winnetou & Old Shatterhand Regie: Philipp Stölzl Drehbuch: Jan Berger, Alexander Rümelin Kamera: Sten Mende