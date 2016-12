Sat.1 17:00 bis 17:30 Dokusoap Verdächtig - Knopf & Team übernehmen Wo bist Du? D 2016 16:9 HDTV Merken LKW-Fahrer Thorsten Hanselmannn (45) tritt seine Tour nicht an und bleibt verschollen. Seine verzweifelte Frau Meike (43) wendet sich an Detektei-Chefin Antonia Knopf. Die setzt beide Ermittlerteams auf den Fall an. Detektiv Chris Brandt entdeckt in der Fuhre von Thorsten Hehlerware. Hat der sich abgesetzt? Oder schwebt der Familienvater in Gefahr? Detektiv Heiner Sturm ermittelt undercover in der Spedition. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Verdächtig - Knopf & Team übernehmen