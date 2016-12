SAT.1 Gold 02:30 bis 03:15 Krimiserie Kojak - Einsatz in Manhattan Kojaks lange Reise USA 1975 Merken Kojak und sein Kollege Crocker machen sich auf den Weg nach Nevada, wo sie einen wichtigen Zeugen namens Saxler aus dem Gefängnis holen wollen. Sie bitten die lokalen Behörden um Auslieferung, denn Saxler sitzt in dem Ort wegen eines kleinen Deliktes ein, das er dort begangen hat. Doch Kojak und Crocker haben keinen Erfolg mit ihrem Vorstoß - man will ihnen Saxler nicht ausliefern. Die Detectives kommen dahinter, dass das kleine Nest eine Mafia-Hochburg ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Telly Savalas (Lt. Theo Kojak) Dan Frazer (Capt. Frank McNeil) Kevin Dobson (Det. Bobby Crocker) George Savalas (Det. Stavros) Judith Lowry (Lily Weed) Vincent Baggetta (Arnold B. Saxler) Max Showalter (Quinlan) Originaltitel: Kojak Regie: Ernest Pintoff Drehbuch: Gene R. Kearney Kamera: Charles Correll Musik: John Cacavas Altersempfehlung: ab 12