BonGusto 15:35 bis 16:00 Dokumentation Hollywood and Vines San Francisco, das "Ritz Carlton" und Anson Mounts Bourbon-Beichte USA 1990 Merken Für unsere Wein-Liebhaber Jason und Terry kaum zu fassen: Ihr heutiger Stargast Anson Mont, der Kopf der Band "Hell on Wheels" ist kein Wein- sondern Bourbon-Fan! Die Preise pro Flasche können sich aber durchaus an denen edler Weine messen. Außerdem: Weine, wie ein ganzes Gewürzregal: mit Noten von Schokolade, Kaffee, Kirsche und buttriger Note - empfohlen von den Hollywood-Stars höchstpersönlich! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hollywood & Vines