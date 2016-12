ORF 2 01:15 bis 03:15 Drama Anonymus GB, D, USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Großartig ausgestattetes, spekulatives Historiendrama. Roland Emmerich lässt das Elisabethanische Zeitalter wiederauferstehen und verhilft Rhys Ifans als angeblichem Ghostwriter William Shakespeares zu einem glanzvollen Auftritt. Eine schicksalshaft dramatische Tragödie - ganz im Shakespeare'schem Sinn. Für die hervorragenden Kostüme gab es eine Oscar-Nominierung. Queen Elizabeth I. regiert England seit Jahrzehnten, doch allmählich beginnt der Streit um ihre Nachfolge. Zeitgleich feiert William Shakespeare in seinem Theater einen Erfolg nach dem anderen. In seinen Stücken spiegelt er das menschliche Wesen ebenso wie die politische Situation. Das Volk ist begeistert. Die Texte wurden jedoch von Edward de Vere, dem Earl of Oxford verfasst. Aufgrund seines Standes darf er keine Zeile selbst veröffentlichen. Durch seine jugendliche Affäre mit der Königin, die nicht ohne Folgen geblieben ist, ist er zudem in den erbitterten Machtkampf um die Thronfolge verstrickt. Nut Rhys Ifans (Edward de Vere, Earl of Oxford), Vanessa Redgrave (Königin Elizabeth I.), Joely Richardson (die junge Elizabeth), David Thewlis (William Cecil), Xavier Samuel (Earl of Southhampton), Sebastian Armesto (Ben Jonson), Rafe Spall (William Shakespeare) u.a. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rhys Ifans (Edward de Vere) Vanessa Redgrave (Königin Elizabeth I.) Sebastian Armesto (Ben Jonson) Rafe Spall (William Shakespeare) David Thewlis (William Cecil) Edward Hogg (Robert Cecil) Xavier Samuel (Earl of Southampton) Originaltitel: Anonymous Regie: Roland Emmerich Drehbuch: John Orloff Kamera: Anna Foerster Musik: Harald Kloser, Thomas Wander Altersempfehlung: ab 12