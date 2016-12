ORF 3 20:15 bis 21:10 Dokumentation Mythos Geschichte Lieder für die Ewigkeit - Der Wiener Textdichter Erich Meder Lieder für die Ewigkeit - Der Wiener Textdichter Erich Meder A 2016 Stereo 16:9 Merken Was haben Lieder wie ?Hallo Dienstmann?, ?Du bist die Rose vom Wörthersee? und ?Der Herr Kanzleirat? gemeinsam? - nicht nur die Interpreten, die allesamt aus der 1A Schlagerriege kommen, sondern vor allem den Textdichter. Den allerdings kennt niemand, er hieß Erich Meder und starb vor fünfzig Jahren. Seine Hinterlassenschaft umfasst über achthundert, teils weltberühmte, Lieder. Zu seinen Interpreten zählen unter anderen Peter Alexander, Hans Moser, Paul Hörbiger, Heinz Conrads, Wolfgang Ambros und Reinhard Fendrich. Regisseurin Uli Jürgens und Produzent Kurt Mayer haben die schönsten Filmausschnitte und Lieder aus der Feder von Erich Meder ausgegraben und stellen den verkannten Meister in dieser ORFIII-Neuproduktion vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythen der Geschichte Altersempfehlung: ab 12