Pro7 MAXX 13:30 bis 14:00 Trickserie One Piece Um die Freiheit beraubt! Die Falle der Adligen treibt die Brüder in die Enge! J 2011 Merken Sabo, Ruffy und Ace werden von den Bluejam-Piraten aufgegriffen. Sabo entkommt und flieht nach High Town, wo er erfährt, dass die Adeligen planen, Gray Terminal dem Erdboden gleichzumachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Altersempfehlung: ab 12