Bayern 4 22:05 bis 23:00 Sonstiges Horizonte Berceuse for the Infant Jesu. Neue Musik zur Weihnachtszeit Weihnachtliche Musik - da denkt man wahrscheinlich zuerst an Bach und Corelli, an festliche Barockmusik und zärtliche Wiegenlieder, an Blockflöten oder Trompete und Orgel. Aber an Neue Musik? Wenn zeitgenössische Komponisten sich überhaupt für religiöse Themen erwärmen können, dann entstehen doch meist Passionen oder Klagelieder. Neue Musik scheint zum kitsch- und konsumüberfrachteten Weihnachtsfest ungefähr so gut zu passen wie Spinat zur Schwarzwälder Kirschtorte. Und doch gib es sie: die Avantgardisten, die versucht haben, der Weihnachtsbotschaft neue Aspekte abzugewinnen. Schon Olivier Messiaen, der Ahnherr der Neuen Musik, entwarf einen gigantischen Klavierzyklus rund um das Geschehen in der Krippe. Krzysztof Penderecki wurde 1980 harsch kritisiert, als er in seiner 2. Sinfonie "Stille Nacht" zitierte. Aber spielt nicht auch Helmut Lachenmanns Oper vom "Mädchen mit den Schwefelhölzern" in der Weihnachtszeit? Die weihnachtliche Horizonte-Ausgabe, in der Thorsten Preuß diese und andere Beispiele vorstellt, verdankt ihr Motto einem Stück von George Crumb: "Berceuse for the Infant Jesu". In Google-Kalender eintragen Moderation: Thorsten Preuß