Bayern 4 17:05 bis 19:00 Sonstiges Klassik-Stars In memoriam Nikolaus Harnoncourt (1929 - 2016) (1) Merken <bk>George Gershwin: "Porgy and Bess", Introduktion und Summertime aus dem 1. Akt (Bibiana Nwobilo, Sopran; Arnold-Schoenberg-Chor; Chamber Orchestra of Europe)<ek><bk>Johann Sebastian Bach: Violinkonzert a-Moll BWV 1041 (Alice Harnoncourt, Violine; Concentus Musicus); Aus "Ein musikalisches Opfer" BWV 1079 (Concentus Musicus)<ek><bk>Claudio Monteverdi: "Orfeo", Prolog, 1. Akt und Szene Orpheus - Hirten - Botin aus dem 2. Akt (Rotraud Hansmann, Eiko Katanosaka, Sopran; Cathy Berberian, Mezzosopran; Günther Theuring, Countertenor; Lajos Kozma, Nigel Rogers, Kurt Equiluz, Tenor; Max van Egmond, Bass; Capella antiqua; Concentus Musicus)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: "Lucio Silla", Arie des Cecilio aus dem 2. Akt (Cecilia Bartoli, Mezzosopran; Concentus Musicus); "La clemenza di Tito", Arie der Vitellia aus dem 2. Akt (Lucia Popp, Sopran; Orchester der Oper Zürich); "Le nozze di Figaro", Rezitativ und Arie der Susanna aus dem 4. Akt (Anna Netrebko, Sopran; Wiener Philharmoniker); Konzert Es-Dur KV 365 (Friedrich Gulda, Chick Corea, Klavier; Concertgebouw-Orchester Amsterdam)<ek><bk>Antonín Dvo?ák: Slawischer Tanz e-Moll op. 46 Nr. 2 (Chamber Orchestra of Europe) In Google-Kalender eintragen