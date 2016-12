Sky Sport Austria 21:15 bis 23:30 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL Moser Medicals Graz 99ers - HCB Südtirol Alperia, 33. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Es gleicht einem irrwitzigen Altweiberglaube. Wenn es bei einer Mannschaft schlecht läuft, ist der Trainer schuld. Der alte Besen muss weg, ein neuer die Geschicke leiten. Aus den Flaschen von gestern werden dadurch die Helden von morgen. Ganz einfach. Auch in Graz scheint sich der sagenumwobene Trainer-Effekt zu bewahrheiten. Neo-Coach Doug Mason führte seine 99ers nach dem 4:0-Triumph gegen die "Green Dragons" auch bei Liga-Großkaliber Linz zum Dreier. Mit bärenstarkem Pressing und extrem körperbetontem Spiel gewannen die Steirer mit 5:4 in Oberösterreich. Sechs Punkte zum Einstand? Das kann sich sehen lassen! Nun wollen die Grazer auch den "Foxes" das Fürchten lehren. Kommentar: Gu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie