TNT-Serie 23:45 bis 00:30 Actionserie The Flash Tödliche Frequenz USA 2015 16:9 Dr. Wells' ehemaliger Protegé Hartley Rathaway kehrt zurück, um sich an seinem Mentor zu rächen, denn er gibt ihm die Schuld dafür, dass er sich durch die Explosion des Teilchenbeschleunigers in ein Metawesen verwandelt hat. Iris freut sich, dass sie als Reporterin für die Central City Picture News arbeiten darf und Joe bittet Eddie um einen Gefallen, will aber, dass Barry nichts davon erfährt. Schauspieler: Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) Candice Patton (Iris West) Danielle Panabaker (Caitlin Snow) Rick Cosnett (Eddie Thawne) Carlos Valdes (Cisco Ramon) Tom Cavanagh (Dr. Harrison Wells) Jesse L. Martin (Detective Joe West) Originaltitel: The Flash Regie: John F. Showalter Drehbuch: Greg Berlanti, Andrew Kreisberg, Geoff Johns, Alison Schapker, Brooke Roberts Kamera: C. Kim Miles