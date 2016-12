ORF 3 23:00 bis 00:45 Komödie Der alte Sünder A 1951 Nach dem Bühnenstück von Martin Costa 2016-12-27 04:25 SW 20 40 60 80 100 Merken Ferdinand Bauer ist einer der bekanntesten Lebemänner in Wien. Die Frauen liegen dem Modekönig regelrecht zu Füßen. Da taucht die Varieté-Diva Yvonne Farini in seinem Salon auf. Sie versteht es, Bauer das Geld regelrecht aus der Tasche zu ziehen. Um sein Geschäft vor dem Ruin zu retten, übergibt er es seinen drei Töchtern. Zum Glück kann sich Ferdinand auf seine Buchhalterin Mizzi verlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Hörbiger (Ferdinand Bauer) Maria Andergast (Mizzi Hanak) Rudolf Carl (Zirrhübel) Ernst Waldbrunn (Pschistranek) Susi Nicoletti (Yvonne Farini) Fritz Imhoff (Sandor Gyöngyoshazy) Inge Konradi (Fritzi, Bauers Tochter) Originaltitel: Der alte Sünder Regie: Franz Antel Drehbuch: Franz Antel, Martin Costa Kamera: Hans Heinz Theyer Musik: Hans Lang