ORF 3 15:25 bis 15:55 Familienserie Waldheimat Der Warzenkrieg A 1983 Merken Nach Peter Rosegger: Zwischen den Burschen aus Fischbach und denen aus Alpl besteht eine alte Rivalität. Als ein Mädchen aus Alpl wegen ihrer Warze am Kinn beleidigt wird, fordern die jungen Alpler die Fischbacher heraus. Zum vereinbarten Treffpunkt für die Rauferei erscheinen aber nur vier Burschen aus Fischbach. Diese sind damit eindeutig in der Minderzahl. Mit: Chlodwig Haslebner (Peter), Alexandra Ferner (Mirzele), Fritz Holzer (Meister Natz), Harald Posch (Jakob), Horst Klaus (Waldbauer), Helfried Edlinger (Franz), Ute Radkohl (Waldbäuerin), Gabi Baumann (Christl), Astrid Maninger (Plonele), Sepp Löwinger (Schurl), Willy Harlander (Haselgruber), Ingrid Burkahrd (Haselgruberin), Pia Gruber (Marie), Josef Meinrad (Pfarrer). Ö/D 1983 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chlodwig Haslebner (Peter) Horst Klaus (Waldbauer) Ute Radkohl (Waldbäuerin) Josef Schwarz (Hieselegger) Fritz Holzer (Meister Natz) Alexander Strobele (Burgfrieder) Originaltitel: Waldheimat Regie: Hermann Leitner Drehbuch: Peter Scheibler Kamera: Hans Jura Musik: Ernst Brandner