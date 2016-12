ORF 1 03:05 bis 03:50 Krimiserie Soko Donau Folge: 123 Daddy cool D, A 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ein Kollege der Drogenfahndung Niederösterreich wird mitten in Wien in einer leeren Lagerhalle gefunden. Er wurde niedergeschossen und ist schwer verletzt. Offenbar hatte er sich aus seinem Einsatzgebiet wegbewegt, um einen geheimen Informanten zu treffen. Die SOKO ermittelt und wie sich herausstellt, ist die Frau und Kollegin des Verletzten eine ehemalige Flamme von Helmuth. Ihr Sohn sieht Helmuth verdächtig ähnlich. Buch: Sarah Wassermair und Jacob Groll In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Eva Maria Neubauer (Nicky) Originaltitel: SOKO Donau Regie: Manuel Flurin Hendry Drehbuch: Sarah Wassermair, Jacob Groll Kamera: Kai Longolius Musik: Bob Gutdeutsch