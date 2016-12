Schweiz 2 03:45 bis 06:10 Drama Everybody's Fine USA 2009 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Frank (Robert De Niro) lebt seit dem Tod seiner Frau alleine. Seine vier erwachsenen Kinder Amy (Kate Beckinsale), Rosie (Drew Barrymore), David (Austin Lysy) und Robert (Sam Rockwell) leben über die USA verstreut. Als er sie für ein Familienessen alle an einen Tisch kriegen will, sagt ihm einer nach der anderen ab. Konsterniert darüber beschliesst Frank, seine Kinder selber aufzusuchen. Aufgrund einer Lungenkrankheit, die von der jahrelangen Einatmung von PVC-Gasen bei seiner Arbeit herrührt, bedeutet das Fliegen eine zu grosse körperliche Belastung für Frank, so dass er sich mit dem Zug nach New York aufmacht, wo er seinen Lieblingssohn David besuchen möchte. Doch dieser ist nicht zu Hause. Enttäuscht reist Frank weiter zu Amy nach Chicago, doch auch dort wird er nur halbherzig empfangen und setzt seine Reise bald fort zu Robert nach Denver und von da zu Rosie nach Los Angeles. So sehr sich Frank darum bemüht, seinen entfremdeten Kindern wieder nahe zu sein, es gelingt ihm nicht. Vielmehr zeigt sich ihm die über Jahre gewachsene Distanz zwischen ihm und seinem Nachwuchs. Seine Kinder halten ihre wahren Lebensumstände vor ihm geheim. Amy wohnt zwar in einem wunderschönen Haus, doch ihre Ehe steht vor dem Ende. Robert ist nur Paukist, wo ihn Frank als Dirigenten eines Starorchesters vermutet hat. Und Rosie lebt ein Leben, das sie ihrem Vater nicht zumutet. Von David wiederum fehlt jede Spur. Erst ein gesundheitlicher Rückschlag öffnet Frank die Augen - und ebenso die seiner Kinder. "Everybody's Fine" ist das Remake des italienischen Dramas "Stanno tutti bene" von Giuseppe Tornatore. In der Hauptrolle ist Hollywood-Legende Robert De Niro zu sehen, in den Rollen der Kinder Kate Beckinsale, Sam Rockwell und Drew Barrymore. Ex-Beatle Paul McCartney steuerte mit "I Want to Come Home" einen der Hauptsongs bei, der mehrfach ausgezeichnet wurde. SF zwei zeigt "Everybody's Fine" in Zweikanalton deutsch/englisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert De Niro (Frank Goode) Drew Barrymore (Rosie) Kate Beckinsale (Amy) Sam Rockwell (Robert) Lucian Maisel (Jack) Damian Young (Jeff) James Frain (Tom) Originaltitel: Everybody's Fine Regie: Kirk Jones Drehbuch: Kirk Jones Kamera: Henry Braham Musik: Dario Marianelli Altersempfehlung: ab 12

