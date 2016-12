Schweiz 1 22:25 bis 00:20 Drama Reise der Hoffnung CH 1990 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig" ist das, was der kurdische Bauer Haydar (Necmettin Cobanoglu) für seine Familie erwirtschaftet. Und so lässt er sich von der euphorischen Postkarte seines Vetters, der in die Schweiz ausgewandert ist, dazu bewegen, auch sein Glück in der Fremde zu suchen. Zusammen mit seiner Frau Meryem Ali (Nur Sürer) und dem siebenjährigen Sohn Mehmet (Emin Sivas), dem aufgewecktesten seiner sieben Kinder, macht sich Haydar auf den beschwerlichen Weg, der ihn aus der armen Heimat in die reiche Schweiz führen soll. Um die Reise finanzieren zu können, verkauft die Familie Hab und Gut. Als blinde Passagiere auf einem Containerschiff landen sie in Neapel. Dort verspricht ihnen der Schweizer Lastwagenfahrer Ramser (Mathias Gnädinger) den direkten Transport ins vermeintliche Paradies. Der Versuch scheitert aber an der Zollkontrolle in Chiasso, und Ramser muss die drei Passagiere zurücklassen. Auf dem Bahnhof in Mailand gerät die Familie in die Hände von Schleppern, die sie mit einer Gruppe von weiteren Asylsuchenden in die Berge fahren. Trotz Schneefall und Kälte schickt man die Flüchtlinge ohne ortskundige Begleitung auf ihren gefährlichen, illegalen Weg in die Schweiz. Ihre "Reise der Hoffnung" wird zum Kampf ums nackte Leben. "Am Splügenpass ist in der Nacht auf Donnerstag ein siebenjähriger türkischer Knabe, der sich mit seinen Eltern zu Fuss auf dem Weg in die Schweiz befand, an Erschöpfung und Unterkühlung gestorben." Diese Zeitungsmeldung vom 15. Oktober 1988 inspirierte den Schweizer Regisseur Xavier Koller zu seinem Spielfilm "Reise der Hoffnung". In den Kinos im In- und Ausland hat Xavier Kollers Film viele Zuschauerinnen und Zuschauer zutiefst ergriffen. In stimmungsvollen Bildern von Kameramann Elmér Ragályi erzählt der Film eine unspektakuläre Geschichte von "Wirtschaftsflüchtlingen", die Opfer von falschen Versprechungen und menschenverachtenden Machenschaften werden. Dass "Reise der Hoffnung" 1991 in Hollywood als Bester ausländischer Film mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, bestätigt seine ausserordentlichen Qualitäten. Der engagierte und berührende Spielfilm setzt als wichtigste Botschaft menschliche Anteilnahme einer törichten Fremdenfeindlichkeit entgegen. Obwohl vor 26 Jahren produziert, hat er nichts an Aktualität eingebüsst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nur Sürer (Meryem) Necmettin Çobanoglu (Haydar Sener) Erdinc Akbas (Adama) Emin Sivas (Mehmet Ali) Yaman Okay (Turkmen) Mathias Gnädinger (Ramser) Dietmar Schönherr (Massimo) Originaltitel: Reise der Hoffnung Regie: Xavier Koller Drehbuch: Xavier Koller, Feride Çiçekoglu, ?erif Gören Kamera: Elemér Ragályi Musik: Jan Garbarek, Terje Ripdal, Arild Andersen Altersempfehlung: ab 12