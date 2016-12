Schweiz 1 15:05 bis 16:40 Liebesfilm Rosamunde Pilcher - Stunden der Entscheidung D, A 1997 Nach der Erzählung "Christabel" Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Landarzt Paul Lowyer (Uwe Kockisch) und seine Frau Felicity (Gila von Weitershausen) warten ungeduldig auf die Ankunft ihrer Tochter Christabel (Valerie Niehaus), die ihren Studienaufenthalt in den USA unterbricht, um in ihrem schottischen Zuhause ihren 20. Geburtstag zu feiern. Auch Sam Crichtan (Timothy Peach), der Felicity zum Flughafen fährt, ist in heller Aufregung. Er hat sich vorgenommen, den Besuch seiner Jugendgespielin Christabel zu nützen, um ihr einen Antrag zu machen. Umso überraschter sind die beiden, als ihnen eine strahlende Christabel ihren Begleiter Nigel Davenport (Benjamin Sadler) vorstellt, in den sie offensichtlich bis über beide Ohren verliebt ist. Sam platzt fast vor Eifersucht. Christabels Eltern sind von dem flotten US-Amerikaner, den Christabel an ihrem Geburtstag sogar heiraten will, alles andere als begeistert. Trotzdem laufen die Vorbereitungen für die Hochzeit bald auf Hochtouren. Nur eine ist nicht gewillt, dem Schicksal seinen Lauf zu lassen: Christabels heiss geliebte Granny (Ruth Hausmeister) ist der Meinung, dass ihre Enkelin die falsche Wahl getroffen habe. Granny ist es schliesslich zu verdanken, dass Christabel sich plötzlich von den widersprüchlichsten Gefühlen heimgesucht sieht und Sam seine Chance doch noch kriegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Niehaus (Christabel Lowyer) Timothy Peach (Sam Crichtan) Benjamin Sadler (Nigel Davenport) Gila von Weitershausen (Felicity Lowyer) Uwe Kockisch (Paul Lowyer) Ruth Hausmeister (Granny) Nadja Tiller (Cindy Tucker) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Stunden der Entscheidung Regie: Karola Meeder Drehbuch: Axel Plogstedt Kamera: Frank Claus Musik: Richard Blackford