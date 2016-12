Schweiz 1 13:10 bis 14:00 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 32 Heimlichkeiten D 2007 Stereo Merken Gertrude Stielke, rheumakranke Bewohnerin eines Altenheimes, hat sich beim Teekochen die Hand verbrüht. Ihre befreundete Altenpflegerin Else Klinger bringt sie in die Notaufnahme der Sachsenklinik. Doktor Brentano behält Gertrude für ein paar Tage da, denn sie hat offensichtlich auch Kreislaufprobleme. Bei den Routineuntersuchungen werden weitere Verletzungsspuren entdeckt. Brentano glaubt zunächst, dass Gertrude unter kreislaufbedingten "Aussetzern" leidet, doch bald wird klar, dass das nicht die Ursache sein kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Udo Schenk (Dr. Rolf Kaminski) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Thomas Koch (Dr. Philipp Brentano) Jutta Kammann (Oberschwester Ingrid Rischke) Arzu Bazman (Schwester Arzu) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Jürgen Brauer Drehbuch: Achim Scholz Kamera: Michael Ferdinand, Uwe Reuter Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia