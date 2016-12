Servus TV 22:30 bis 00:25 Thriller Swimming Pool F, GB 2003 2016-12-27 01:50 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die englische Krimi-Autorin Sarah Morton (Charlotte Rampling) leidet unter einer Schreibblockade. Dankend nimmt sie die Einladung ihres Verlegers an, ihren neuen Roman in seiner Villa in Frankreich fertigzustellen. Aber statt in Ruhe arbeiten zu können, muss Sarah das Haus mit Julie (Ludivine Sagnier), der Tochter des Verlegers, teilen. Bald fühlt sich Sarah von der selbstbewussten Mitbewohnerin angezogen, besonders fasziniert ist sie von der erotischen Ausstrahlungskraft, die Julie auf Männer ausübt. Julie wird zu einer wichtigen Figur in Sarahs Roman, was die Autorin ihrer Inspirationsquelle auch mitteilt. Julie nimmt ihre neue Rolle so wichtig, dass sie eigenmächtig die Romanhandlung bestimmen möchte. Und da es sich um einen Krimi handelt, wäre ein Mord der konsequente nächste Schritt für Julie. Ab einer bestimmten Stelle im Film weiß man nicht mehr, ob man sich gerade im Film, im Buch, das Sarah schreibt, oder in der Phantasie von Sarah Morton befindet, meinte Regisseur Francois Ozon über seinen Film "Swimming Pool". Experimentierfreudig wie immer, jongliert der französische Regisseur in dem erotischen Thriller virtuos mit Erzählperspektiven und den Erwartungshaltungen der Zuschauer. Grandios die Leistungen der Hauptdarstellerinnen Charlotte Rampling (als Sarah Morton) und Ludivine Sagnier (Julie). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlotte Rampling (Sarah Morton) Ludivine Sagnier (Julie) Charles Dance (John Bosload) Jean-Marie Lamour (Franck) Marc Fayolle (Marcel) Mireille Mossé (Marcels Tochter) Lauren Farrow (Julia) Originaltitel: Swimming Pool Regie: François Ozon Drehbuch: François Ozon, Emmanuèle Bernheim Kamera: Yorick Le Saux Musik: Philippe Rombi Altersempfehlung: ab 12