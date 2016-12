Servus TV 20:15 bis 22:15 Krimiserie Waking the Dead - Im Auftrag der Toten Es geschah in Notting Hill GB 2002 2016-12-27 01:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Als eine mumifizierte Leiche in einem Müllbehälter gefunden wird, erhält die Polizei einen anonymen Hinweis. Dieser führt sie in ein Haus in Notting Hill, das in den 1960er Jahren Schauplatz eines kontroversen Filmes über Bandenkriminalität war. Dort finden die Ermittler drei weitere Leichen, die in den Mauern verborgen sind. Die Rekonstruktion des Filmes zeigt, dass dieser detaillierte Hinweise zu den Gräueltaten liefert. Detective Superintendent Peter Boyd muss bald erkennen, dass jemand mit ihm und seinem Team spielt. Doch wer und warum? Packende Krimiserie aus dem Hause BBC, die bei den International Emmy Awards als beste Dramaserie ausgezeichnet wurde! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trevor Eve (Detective Superintendent Peter Boyd) Sue Johnston (Dr. Grace Foley) Holly Aird (Dr. Frankie Wharton) Claire Goose (DS Amelia 'Mel' Silver) Wil Johnson (DS Spencer Jordan) Richard McCabe (Karl Meerman) Sharon D. Clarke (Camelia Baptiste) Originaltitel: Waking the Dead Regie: Edward Bennett Drehbuch: Stephen Davis Kamera: Andrei Austin, Mike Spragg Musik: Joe Campbell, Paul Hart