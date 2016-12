Servus TV 13:35 bis 14:38 Dokumentation Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus Zu Gast im Ikarus: Prin Polsuk A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Head Chef Prin Polsuk beweist, dass Ethno-Küche und Haute Cuisine kein Widerspruch sein müssen. Direkt am Pool eines Bangkoker Luxushotels gelegen, begeistert das Restaurant "Nahm" seine Gäste mit unverfälschter Thai-Cuisine, wie man sie heute nur noch selten in der Hauptstadt findet. Die komplexen Rezepte stammen aus uralten Kochbüchern oder auch direkt aus den Ku?chen des thailändischen Königshauses. Martin Klein, der Executive Chef des Restaurants "Ikarus" im Salzburger Hangar- 7, reist persönlich nach Bangkok, um dort die Welt der gestampften Currypasten und der exotischen Zutaten zu studieren. Er wird gemeinsam mit Prin Polsuk ein thailändisches Menü fu?rs "Ikarus" erstellen, das dann einen Monat lang serviert wird. Aber dieser kulinarische Austausch ist nicht einfach: werden alle spezielle Zutaten aus Thailand in Salzburg ankommen, und welche besonderen Techniken wird die "Ikarus"-Crew lernen müssen, um die Rezepte umzusetzen? Aber auch auf Prin Polsuk warten in Salzburg neue Herausforderungen: im urig-charmanten "Winterstellgut" am Annaberg wird er auf den einheimischen Koch Erwin Werlberger treffen. Wo nach traditioneller Art gekocht, gera?uchert, gebacken und gejausnet wird, soll Prin Polsuk auch die Welt der österreichischen Ku?che hautnah erleben! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die besten Köche der Welt