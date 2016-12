Servus TV 10:35 bis 12:28 Dokumentation Antarktika - Ein Jahr im Eis NZ 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie erlebt der Mensch den Winter in der Antarktis? Isoliert von der Außenwelt, am kältesten Ort der Welt, in kompletter Finsternis? Filmcrews werden sonst nur in den kurzen Sommermonaten zu den Basisanlagen auf Antarktika zugelassen. Filmemacher Anthony Powell begleitet das Leben der Menschen, die die McMurdo-Station das ganze Jahr über bewohnen. Die US-amerikanische McMurdo-Station ist die größte Forschungs- und Logistikstation in der Antarktis. Im Winter leben hier 150 Menschen, im Gegensatz zum Sommer, wenn die McMurdo-Station von bis zu 1200 Menschen bewohnt wird. Im Winter scheint auf diesem Höhengrad vier Monate lang (Oktober bis Februar) durchgehend die Sonne. Später, im Zeitraum von Ende April bis Ende August verschwindet die Sonne vollständig. Sechs Monate lang ist die Station im Winter abgeschnitten von der Welt, da in dieser Zeit keine Flugzeuge ein- und ausfliegen. Das Filmmaterial wurde über 15 Jahre lang, einschließlich 9 Winter, gesammelt. Zum ersten Mal zeigt eine Dokumentation die authentischen, aber auch humorvollen Langzeit-Erfahrungen der Menschen vor Ort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Antarctica: A Year on Ice Regie: Anthony Powell Drehbuch: Anthony Powell, Simon Price Kamera: Anthony Powell Musik: David Donaldson, Plan 9, Steve Roche, Janet Roddick