RBB 00:30 bis 02:05 Drama Der letzte Countdown USA 1980 Nach der gleichnamigen Erzählung von Ambrose, Hunter und Powell HDTV Im Pazifik gerät die "USS Nimitz" in ein Unwetter. Danach findet sich das Kriegsschiff in der Vergangenheit wieder: Es ist der 6. Dezember 1941, der Tag vor dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor. Captain Yelland (Kirk Douglas) und die anderen Offiziere diskutieren darüber, ob sie in das Kriegsgeschehen eingreifen sollen. - Imposanter Zeitreisetrip mit Hollywood-Haudegen Kirk Douglas. Schauspieler: Kirk Douglas (Capt. Matthew Yelland) Martin Sheen (Warren Lasky) Katharine Ross (Laurel Scott) James Farentino (Cdr. Richard Owens / Mr.Tideman) Ron O'Neal (Cdr. Dan Thurman) Charles Durning (Senator Samuel Chapman) Victor Mohica (Black Cloud) Originaltitel: The Final Countdown Regie: Don Taylor Drehbuch: Thomas Hunter, Peter Powell, David Ambrose, Gerry Davis Kamera: Victor J. Kemper Musik: John Scott Altersempfehlung: ab 12