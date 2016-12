RBB 23:00 bis 00:30 Krimiserie Sherlock - Ein Skandal in Belgravia GB 2012 Nach Sir Arthur Conan Doyle HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sherlock und Watson werden von der Regierung mit einem äußerst delikaten Fall betraut: Die Domina Irene Adler hat heimlich kompromittierende Fotos von einem Mitglied der britischen Königsfamilie gemacht. Nun sollen die beiden Privatermittler das belastende Bildmaterial sicherstellen. Was auf den ersten Blick wie keine große Herausforderung erscheint, entwickelt sich sehr schnell zu einem der schwierigsten Fälle, mit dem Sherlock je konfrontiert wurde. Denn nicht nur kommt er durch Irene einem mörderischen Komplott auf die Spur - der unnahbare Ermittler beginnt auch, sich in die schöne und gefährliche Frau zu verlieben. - In "Sherlock - Ein Skandal in Belgravia" bekommt der unterkühlte Ermittler eine überraschend verletzliche Seite. Die Hauptrollen spielen erneut Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) Martin Freeman (Dr. John Watson) Una Stubbs (Mrs. Hudson) Rupert Graves (Detective Inspector Lestrade) Mark Gatiss (Mycroft Holmes) Andrew Scott (Jim Moriarty) Louise Brealey (Molly Hooper) Originaltitel: Sherlock Regie: Paul McGuigan Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Fabian Wagner Musik: David Arnold, Michael Price Altersempfehlung: ab 12