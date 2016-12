RBB 12:55 bis 13:50 Kinderserie Die Märchenbraut Rumburaks große Chance CS, D 1979 Live TV Merken Peter Mayers Kinder Hansi und Gretchen hatten Glück. Sie wurden nicht von der Hexe gebraten. Auf der Königsburg langweilen sich Xenia, Gemahl Willibald und die falsche Königin. Zu ihrer Zertreuung fahren sie in das Menschenreich und verlieren in einem Restaurant den letzten der drei Zauberringe. Als Rumburak diesen Ring findet, ist er wieder mächtiger geworden und nun soll Arabella bald ihm gehören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jana Nagyová (Arabella) Vladimír Dlouhý (Peter Maier) Jirí Lábus (Rumburak) Frantisek Filipovský (Stunk) Stanislav Hajek (Stank) Josef Dvorák (Merman) Iva Janzurová (Miriam Müller) Originaltitel: Arabela Regie: Vaclav Vorlicek Drehbuch: Václav Vorlícek, Milos Macourek Kamera: Emil Sirotek Musik: Lubos Fiser