Die Zahnarzthelferin Juliane - wenig erfolgreiche Autorin herzerweichender Liebesromane - hat die Trennung von ihrem Verlobten noch nicht verwunden, als sie in der Praxis ihres Onkels dem charmanten Schweizer Arzt Jean, der ihr augenblicklich als der perfekte Mann erscheint, und seinem ruppigem Freund "Büffel" begegnet. Leider kann sie ihrem Traummann nicht näherkommen, denn Jean kehrt gleich wieder in die Schweiz zurück. Und so verarbeitet Juliane ihre stürmischen Gefühle in einem Roman, der ein Hit wird. Eine Filmproduktion erwirbt die Rechte, und der Regisseur ist ausgerechnet - Büffel. Als dieser sie über die Weihnachtstage in die Schweiz einlädt, wittert Juliane die große Chance, Jean zu treffen. Doch das freudige Wiedersehen mit ihrem "Mr. Right" beschert Juliane mehr als eine Überraschung. "Die Zürcher Verlobung" ist eine liebevolle Hommage an den gleichnamigen Filmklassiker von Helmut Käutner. In der leichtfüßigen Beziehungskomödie muss sich Juliane alias Lisa Martinek gleich zwischen drei Männern entscheiden. Die Besetzung wird hochkarätig ergänzt durch Christoph Waltz, Sonja Kirchberger, Hannelore Hoger, Armin Rohde, sowie in einer Gastrolle Liselotte Pulver - die in Helmut Käutners Klassiker seinerzeit die Rolle der Juliane spielte.