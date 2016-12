Silverline 16:10 bis 17:45 Horrorfilm Kiss of the Damned USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Djuna ist ebenso schön wie gefährlich - und ein Vampir. Als sie dem charmanten und gut aussehenden Drehbuchautor Paolo begegnet, kann sie ihm nicht widerstehen: Beim entfesselten Liebesspiel verwandelt sie ihn mit einem Biss in einen Untoten. Es ist der Beginn einer leidenschaftlichen Affäre, bis Djunas unkontrollierbare Vampirschwester Mimi auftaucht. Sie bedroht nicht nur die Liebe von Djuna und Paolo, sondern bringt auch die gesamte Vampirgemeinschaft in höchste Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joséphine de La Baume (Djuna) Milo Ventimiglia (Paolo) Roxane Mesquida (Mimi) Anna Mouglalis (Xenia) Michael Rapaport (Ben) Riley Keough (Anne) Ching Valdes-Aran (Irene) Originaltitel: Kiss of the Damned Regie: Xan Cassavetes Drehbuch: Xan Cassavetes Musik: Steven Hufsteter Altersempfehlung: ab 16