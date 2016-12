Silverline 12:45 bis 14:20 Kultur Phase 7 ARG 2011 20 40 60 80 100 Merken Coco und seine hochschwangere Frau Pipi interessieren sich im Grunde nur für sich selbst und ihre Beziehungskabbeleien. Dass weltweit ein Virus grassieren soll und auch ihr Wohnblock unter Quarantäne gestellt wird, beunruhigt sie nicht sonderlich - das bedeutet vor allem mehr Zeit, um fernzusehen und Schiffeversenken zu spielen. Doch bald werden die Vorräte knapper. Nachbar Horacio ist bestens ausgerüstet - und überzeugt, dass die Regierung hinter allem steckt, um durch """"kontrollierte Bevölkerungsreduktion"""" eine neue Weltordnung zu etablieren. Er versorgt Coco mit Schutzanzug und Waffe, um bei den im Haus ausbrechenden Verteilungskämpfen einen Mitstreiter an seiner Seite zu haben. Wider Willen mutiert der lässige Schluffi zum Westernhelden im spacigen Quarantäne-Outfit, während sich Hausflure, Treppenhaus und Parkdeck in bitter umkämpfte Kriegszonen verwandeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Hendler (Coco) Jazmín Stuart (Pipi) Yayo Guridi (Horacio) Federico Luppi (Zanutto) Carlos Bermejo (Guglierini) Abian Vainstein (Lange) Originaltitel: Phase 7 Regie: Nicolas Goldbart Drehbuch: Nicolas Goldbart Musik: Guillermo Guareschi Altersempfehlung: ab 16