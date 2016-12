N24 Doku 23:50 bis 00:45 Dokumentation Gangs of America - Aryan Circle USA 2009 Merken Er zählt zu den gewalttätigsten Separatistenbewegungen der USA. Seinen Ursprung fand der Aryan Circle in der feindseligen Umgebung texanischer Staatsgefängnisse. Mittlerweile sind die fanatischen Anhänger in ganz Texas gegenwärtig - die Gruppe zählt über 2.500 Mitglieder. Die oberste Devise der Fanatiker ist die Erhaltung der "weißen Rasse", und zwar um jeden Preis. Ihre Methoden werden immer radikaler - Blutvergießen und Drogenhandel stehen auf der Tagesordnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gangland