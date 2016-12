N24 Doku 21:50 bis 22:45 Dokumentation Die verrücktesten Videos der Welt: Feuerprobe USA 1999 Merken Als ein Gebäude mitten in New York City Feuer fängt, flüchtet sich ein Mann verzweifelt in einen Fensterrahmen und sieht Hilfe suchend zu den Einsatzkräften - dreizehn Stockwerke über dem Times Square. Todesmutig seilt sich ein Feuerwehrmann vom Dach des Gebäudes, um den Mann aus dem sonst unerreichbaren Geschoss zu befreien. Gelingt die Rettungsaktion? Atemberaubende Originalaufnahmen zeigen unfassbare Erlebnisse, die den Alltag der Beteiligten unerwartet auf den Kopf stellten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie