N24 Doku 20:55 bis 21:50 Dokumentation Die verrücktesten Videos der Welt: Haifisch an Bord USA 1999 In den Gewässern des Lake St. Catherine, Louisiana, etwa 320 Kilometer von der Küste entfernt, fängt eine Gruppe von Fischern unverhofft eines der gefährlichsten Tiere der See: einen Makohai. Doch als einer der Angler versucht, den Haken aus dem Maul des mannsgroßen Fisches zu entfernen, nutzt das Raubtier seine Gelegenheit und schnappt gnadenlos zu â?¦ Atemberaubende Originalaufnahmen zeigen unfassbare Erlebnisse, die den Alltag der Beteiligten unerwartet auf den Kopf stellten.