N24 Doku 20:05 bis 20:55 Magazin Welt der Wunder Gewaltiger Staudamm Itaipu: Wie funktioniert eine Wasserkraftanlage? D 2015 Von einem der längsten Flüsse Brasiliens wird eines der größten Wasserkraftwerke der Welt gespeist: Itaipu. Das Gewässer, das sich durch den sieben Kilometer langen Damm angestaut hat, ist doppelt so groß ist wie der Bodensee. Wie funktioniert eine solche Anlage? "Welt der Wunder" begleitet die Bauarbeiten im Wasserkraftwerk. Außerdem: Müssen Fische trinken? Tierische Lebensretter - was können Lawinenhunde? Und: Kapsel, Pad oder Filter - worin unterscheiden sich Kaffeemaschinen? Moderation: Inge Steiner