N24 Doku 19:05 bis 19:35 Dokumentation Science of Stupid - Wissenschaft der Missgeschicke USA 2015 Merken Bekanntlich sind Hunde des Menschen bester Freund. Als solche haben sie schon für viel Videomaterial voller tollpatschiger Missgeschicke gesorgt. Klar haben sie uns dabei zum Lachen gebracht, doch das ist für den britischen Moderator Richard Hammond nicht wissenschaftlich genug. Er nimmt das Beste aus diesen Videobeispielen unter die Lupe, zeigt, dass sich die Grenzen der Physik selbst von unseren bellenden Freunden nicht austricksen lassen und erklärt, wie es richtig funktioniert hätte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Science of Stupid: Specials