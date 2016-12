N24 Doku 13:00 bis 14:05 Dokumentation Aufbruch ins All - NASA 2.0 USA 2013 Merken Die US-Raumfahrtbehörde plant eine bemannte Mission, die weiter ins All vordringen soll als je zuvor. Ziel ist die Erkundung des "Lagrange Punktes" zwischen Erde, Sonne und Mond, an dem sich die Schwerkräfte vollständig aufheben. Dies wäre der optimale Standort einer Raumstation für Deep-Space-Missionen. Orion, die fortschrittlichste Raumkapsel, und das leistungsstärkste Space Launch System SLS sind fast einsatzbereit. Nur die Errungenschaften früherer Missionen ermöglichen das. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Space Voyages