N24 Doku 08:45 bis 09:30 Dokumentation Saturn V - Die Mondrakete GB 2014 Merken Nach zehn Jahren Tüftelei und dem Einsatz enormer Manpower kann 1968 eine Rakete unseren Heimatplaneten verlassen, die ihren Erfindern lange Zeit die Pole-Position in der internationalen Raumfahrttechnik sichern sollte: Die Saturn V wird erstmals einen Menschen über die Umlaufbahn unserer Erde hinweg ins All befördern. Eindrücklich zeigt die N24-Doku, wie Bau und Start der bis heute leistungsstärksten Rakete der Geschichte Mensch und Maschine an ihre Grenzen gebracht haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 230 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:15

Seit 83 Min. Tatsächlich... Liebe

Liebesfilm

VOX 08:05 bis 10:50

Seit 75 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 50 Min.