N24 Doku 06:55 bis 07:25 Dokumentation Science of Stupid - Wissenschaft der Missgeschicke USA 2015 Merken Spätestens seitdem es das Internet gibt, wissen wir, dass Katzen für gute Unterhaltung sorgen können. Kaum eine andere Tierart erweckt so lautes Lachen und wird so oft in sozialen Netzwerken geteilt. Doch das Haustier mit dem fluffigen Pelzmantel unterliegt selbstverständlich auch den Gesetzen der Physik. Grund genug für den britischen Moderator Richard Hammond, zahlreiche Videobeispiele unter die Lupe zu nehmen und zu zeigen, dass selbst Stubentiger die Naturgesetze nicht austricksen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Science of Stupid: Specials

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 342 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 102 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 102 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 102 Min.