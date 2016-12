n-tv 02:30 bis 03:10 Dokumentation Berüchtigte Geheimbünde - Teuflische Nazi-Rituale GB 2016-12-30 14:10 16:9 HDTV Merken Die Nazis rund um Adolf Hitler und ihr Vorgehen erschütterten die Welt. Dass hinter ihnen und ihrer Überzeugung auch ein starker Glaube an die alte Mystik, das Okkulte und sogar an den Kontakt mit Außerirdischen stand, wissen heute die Wenigsten. Was hatte es mit den Geheimbünden auf sich, die Adolf Hitler und Heinrich Himmler initiierten? Welche Rituale übten die Gruppen aus? Die n-tv Dokumentation klärt diese und weitere spannende Fragen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Inside Secret Societies